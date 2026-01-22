Ayuso pide a la UE que no active el acuerdo con Mercosur hasta que "se garantice la protección" de los agricultores

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibe al gobernador del Estado mexicano de Querétaro, Mauricio Kuri, a 20 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este jueves a la Comisión Europea que no active el acuerdo con Mercosur hasta que "se garantice la protección" de los agricultores y ganadores españoles.

Así lo ha expresado a través de sus redes sociales, después de que el pleno del Parlamento Europeo haya acordado ahora denunciar el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las dudas de su compatibilidad con el Derecho comunitario. Esto suspende en la práctica el proceso de ratificación, pero no necesariamente su aplicación provisional, que depende de la Comisión Europea.

Ante ello, la presidenta madrileña ha subrayado que pese a que Mercosur es "una gran oportunidad para Europa", no lo será si "es a espaldas del mundo rural". Frente a esto, considera que el Gobierno de España debe defender los intereses de este sector estratégico que "alimenta, vertebra el territorio y cuida del medioambiente".

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha defendido en varias ocasiones su postura a favor de que el acuerdo económico entre la Unión Europea y Mercosur esté en todo caso supeditado a la reciprocidad normativa, pues considera imperativo que los agricultores españoles y madrileños compitan en "igualdad de condiciones" que las importaciones.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, firmó ya la semana pasada un acuerdo con los principales representantes de organizaciones agrícolas y ganaderas de la región para defender los intereses del sector primario ante el acuerdo UE-Mercosur e hizo hincapié en la necesidad de una política agraria "orientada a un modelo productivo justo".