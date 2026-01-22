La Junta de Andalucía publica los requisitos para obtener el título de Bachiller para mayores de 18 y 20 años

Archivo - Pruebas para obtener el título de Bachiller. Archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha publicado este jueves las órdenes que regulan los exámenes para obtener el título de Bachiller para mayores de 18 y 20 años. En el caso de los mayores de 18 años, habrá dos convocatorias este año --preferentemente entre los meses de marzo y junio--. Para los mayores de 20 años, será una sola la convocatoria, que se celebrará entre los meses de marzo y mayo.

Para ambas pruebas, la Junta publicará en las próximas semanas resoluciones con las fechas, horario, calendario de inscripción, estructura, puntuación y calificación, así como las medidas de adaptación aplicables en cada caso y los recursos que las personas que se presenten pueden utilizar durante la realización de las pruebas.

En las órdenes publicadas este viernes en un Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) extraordinario, la Consejería señala que ambas "establecen la elaboración, organización y realización de las pruebas, su estructura básica y contenidos sobre los que versan, las convocatorias, y el procedimiento de inscripción en las mismas, detallando los requisitos que habrán de cumplir las personas participantes".

"Asimismo, se establecen la composición y actuaciones de las comisiones evaluadoras, la evaluación de las pruebas, los posibles reconocimientos de estudios previos adquiridos, y se determinan los procedimientos de reclamación y de certificación de haber superado las pruebas o algunos de los ámbitos", se explicca.

Las pruebas para mayores de 18 y 20 años se hacen para que los aspirantes "puedan acceder a niveles superiores de enseñanza o incorporarse al mundo laboral". "La importancia de fomentar un aprendizaje que se desarrolle durante toda la trayectoria vital mediante una oferta amplia y flexible que permita el acceso y las conexiones entre los distintos tipos de enseñanzas y la creación de vías formativas adaptadas a los intereses de estas personas", argumenta la Administración educativa.

Desde esta perspectiva, "es fundamental que las administraciones promuevan ofertas no rígidas de aprendizaje que permitan la actualización de conocimientos necesarios para afrontar los retos de las nuevas sociedades, así como enseñanzas y pruebas que conlleven, en caso, la obtención de titulaciones".