Barcelona, 19 de noviembre de 2026. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de no respetar la democracia: "Se nos ha colado en el sistema, en nuestra democracia, una persona que no la respeta". Lo ha hecho durante un acto de la entidad 'Tabarnia' este jueves en Barcelona al que han acudido dirigentes de PP y Vox, como el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández; el líder popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, y el de Vox, Gonzalo de Oro.