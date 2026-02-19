Aznar alerta contra "el nuevo despotismo mayoritario"

Madrid, 19 de febrero de 2026. El expresidente del Gobierno José María Aznar ha alertado este jueves contra el "nuevo despotismo mayoritario" que supone el populismo, un mensaje que se produce en medio del crecimiento que ha experimentado en los últimos meses Vox, formación a la que no ha citado expresamente. En el acto de presentación en el Senado de la biografía 'Alexis de Tocqueville. Un liberal único', organizado por la fundación FAES, Aznar ha reivindicado la plena vigencia del pensador francés y ha subrayado que su gran lección consiste en garantizar la libertad dentro de la democracia. (Fuente: Senado)