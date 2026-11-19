Valladolid, 19 de noviembre de 2026. El expresidente del Gobierno José María Aznar ha pedido a los votantes que "concentren" el voto en el Partido Popular ante las próximas elecciones y ha advertido de que una nueva mayoría de Pedro Sánchez supondría afrontar un "escenario de riesgo" para la continuidad del sistema constitucional, la unidad del país y la convivencia entre españoles, ya que "tantas naciones será España como votos de los partidos separatistas y nacionalistas necesiten los socialistas si repiten su mayoría y ese es un riesgo inmenso".