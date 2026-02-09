Bad Bunny lanza un mensaje de "unidad" en la Super Bowl ante las críticas de Trump

Una semana después de convertirse en el primer ganador del Grammy al álbum del año con un disco íntegramente en español, 'DeBÍ TiRAR Más FOTOS', el célebre artista puertorriqueño Bad Bunny ha sido también el primer solista latino de habla hispana en encabezar el espectáculo del descanso de la Super Bowl donde ha lanzado un mensaje de unidad en las Américas. Su concierto, como cabía esperar por sus declaraciones anteriores, no ha sido del gusto del presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, quien lo ha calificado como "uno de los peores de la historia". Según ha compartido en sus redes sociales, esta actuación ha sido "una afrenta a la grandeza de Estados Unidos". (Fuente: Tiktok y X)