Baldoví califica de "burla" para las víctimas la comparecencia de Mazón en Les Corts

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha calificado la comparecencia del 'president' de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, de "burla" para las víctimas de la dana. "Mazón se ha burlado de las víctimas, del pueblo valenciano porque no ha contestado ni una sola pregunta y se ha burlado de estas Cortes", ha criticado Baldoví respecto a las intervenciones de Mazón en la comisión de investigación de la dana en les Corts Valencianes. "Hoy en su última intervención como presidente de la Generalitat ha demostrado el nivel de indignidad que es posible que tenga un presidente".