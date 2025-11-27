Baldoví sobre Llorca: "Ha estado pensando más en aprobar el examen al que le ha sometido Vox"

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha calificado el discurso de Juanfran Pérez Llorca en el debate de investidura para relevar a Carlos Mazón en la presidencia de la Generalitat Valenciana de "insulso" y "gris" en el que "ha estado pensando más en aprobar el examen al que le ha sometido Vox que en presentar su programa". Baldoví ha criticado que Mazón haya sido "el gran ausente" en su discurso, y respecto a lo que ha dicho Pérez Llorca de que sus "primeras palabras" como 'president' serán para "pedir perdón" a las víctimas de la dana, el portavoz de Compromís cree que lo primero que debería hacer como presidente debería ser el de "exigir el acta de diputado a Mazón" por "no haber sido capaz de reunirse con las víctimas".