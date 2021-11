Baldoví sobre posibles alianzas de Compromís: "Cuando toque, regaremos"

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha remarcado que serán los militantes de la coalición quienes decidan las posibles alianzas electorales de esta formación aunque ha apuntado que no es tiempo de elecciones: "Cuando toque, regaremos". "Las decisiones no son de los que subimos al escenario, la decisiones son de los órganos", ha señalado y ha manifestado que Compromís es un "proyecto propio". Sobre la presencia de Mónica Oltra en la asamblea de los comuns este fin de semana y el acto junto a Yolanda Díaz y Ada Colau: "A mí me parece bien que cada uno haga lo que considere".