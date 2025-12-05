La baliza V16 reducirá "tiempos de respuesta" en emergencias y la siniestralidad por atropellos

La sustitución de los triángulos de señalización por la baliza V16, obligatoria a partir del 1 de enero de 2026, va a permitir "reducir los tiempos de respuesta" en caso de avería o accidente por parte de los servicios de emergencias, que podrán instantáneamente geolocalizar el lugar del siniestro, así como disminuir la siniestralidad por atropellos, pues el nuevo dispositivo permite alertar al resto de conductores sin necesidad de salir del vehículo. Así lo ha explicado, en declaraciones a Europa Press Televisión, la directora de Tráfico del Gobierno Vasco, Estibaliz Olabarri, quien también ha advertido de que el nuevo dispositivo "es únicamente un geolocalizador", por lo que no exime de llamar al 112.