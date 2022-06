Banco Santander entra en los esports como patrocinador principal de League of Legends

Level up your dreams, sube de nivel tus sueños.Es el lema elegido por Banco Santander para anunciar el patrocinio de League of Legends, uno de los esports de mayor éxito del mundo, que contó en 2021 con 74 millones de espectadores simultáneos en directo durante su campeonato mundial.Santander ha firmado un acuerdo de tres años ampliables para convertirse en el patrocinador principal de los campeonatos de League of Legends en Europa y Latinoamérica. El objetivo es conectar con un público joven e impulsar la innovación, la diversidad y la digitalización.Durante un evento celebrado en Madrid, con presencia de streamers, artistas y jugadores, se hizo la presentación mundial del patrocinio de uno de los juegos de esport con una de las competiciones más profesionalizadas y una comunidad consolidada.Medic, uno de los ídolos internacionales y la streamer española Cristinini hicieron de maestros de ceremonias de una retransmisión mundial online a través de Twitch y otras plataformas. El espectáculo contó con jugadores reconocidos de varios países, artistas de freestyle y como colofón final la actuación de la estrella mundial argentina Nicki Nicole.