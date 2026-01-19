Publicado 19/01/2026 14:14:22 +01:00CET

Banderas a media asta en el juzgado de Catarroja (Valencia)

En el juzgado de la localidad valenciana de Catarroja, dónde hoy declaraba el que fuera inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y jefe operativo de la emergencia del día de la dana, José Miguel Basset, se han colocado las banderas a media asta tras el descarrilamiento de un tren Iryoe en el que viajaban unas 300 personas que ha provocado fallecidos, y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba).

