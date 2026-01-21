El maquinista del tren de Iryo accidentado en Adamuz avisó de un "enganchón" y pidió parar la circulación

Imagen de la zona del siniestro ferroviario donde dos nuevas grúas de gran tonelaje se incorporan a las tareas para el levantamiento de los vagones. A 20 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). El descarrilamiento de un tren de alta velo - Joaquin Corchero - Europa Press

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El maquinista del tren de Iryo que sufrió un accidente el pasado domingo, a la altura de Adamuz (Córdoba), avisó de un "enganchón" del tren, según se desprende de la conversación mantenida con la estación madrileña de Atocha, a la que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido difundida inicialmente por eldiario.es.

"Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz", alertó el conductor del convoy identificado como 6189. Desde el centro de control respondieron: "Ah, ya, ya te veo. Venga, de acuerdo". Poco después, le indicaron: "Me dicen por aquí que bajes pantógrafos", a lo que el maquinista replicó: "Más abajo no pueden estar. De hecho, tengo el tren bloqueado ahora mismo".

Tras unos instantes, el conductor confirmó la gravedad del incidente: "Hola, Atocha, 6189. Mira, comunicarles que es un descarrilamiento. Estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento". Desde la estación contestaron: "Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar".

En ese momento, el maquinista insistió: "Necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente, por favor", a lo que desde control respondieron que "no hay ningún tren llegando".

A continuación, el maquinista informó de la presencia de fuego en el convoy: "Tengo incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar. Tengo un coche incendiando", comunicó, antes de pedir auxilio: "Necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia, bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren".

La conversación concluye con la confirmación desde Atocha: "Pues voy a comunicarlo por aquí, ahora me pongo en contacto con usted. Vale, vale, venga, recibido".

Este audio revela el momento exacto del descarrilamiento registrado sobre las 19.45 horas de este domingo, 18 de enero, de un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha.

En concreto, ocurrió en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba) y provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.

Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva que también descarriló como consecuencia del incidente, que ya ha dejado 42 fallecidos.