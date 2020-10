Barceló cree que celebrar Fallas será "imposible" si no hay vacuna

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha asegurado este lunes que celebrar Fallas, Hogueras y otras fiestas populares en la Comunitat Valenciana será "imposible" en caso de que no esté lista la vacuna frente al coronavirus. "Sí", ha respondido categórica a la pregunta de si piensa que sin vacuna las fiestas suspendidas seguirán así, ya que ha señalado que "no parece y no es razonable" que pueda darse esa circunstancia, al tiempo que ha apuntado que tampoco puede asegurar cuándo va a haber una vacuna.