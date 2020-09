Barrera (UGT) pide transmitir "tranquilidad" en cuanto a las pensiones

La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha hecho hincapié en la importancia de no plantear "dudas" sobre la viabilidad del sistema y de arrojar certidumbre a los pensionistas, ya que "en absoluto" la Seguridad Social está al límite, puesto que los gastos derivados del Covid no es contributivo y no afecta al sistema de pensiones. Por ello, espera que la Mesa del Pacto de Toledo aporte "tranquilidad" sobre el futuro de las pensiones, si bien ha exigido que no pierdan poder adquisitivo y que esta reivindicación se recoja ya en las cuentas públicas de 2021.