Basset: "Siempre se pueden hacer las cosas diferentes cuando sabes el resultado"

El que fuera inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y jefe operativo de la emergencia del día de la dana, José Miguel Basset, ha indicado que "siempre se pueden hacer las cosas diferentes cuando sabes el resultado", tras haber declarado por segunda vez en el Juzgado de Catarroja (Valencia), aunque también ha recordado que hizo "todo lo que estaba" en su mano y "lo mejor" que supo en ese momento. Por otro lado, ha destacado que el día de la dana "no tenía una idea clara de lo que estaba pasando".