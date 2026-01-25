Los padres del enfermero muerto a tiros por agentes federales en Minneapolis subrayan que nunca sacó su arma

Manifestación contra el ICE en Minneapolis - Europa Press/Contacto/Matthew Hoen

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Michael y Susan Pretti, padres del enfermero Alex Pretti, muerto el sábado durante una operación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis, han criticado las "repugnantes mentiras" de las autoridades federales sobre las intenciones de su hijo cuando fue tiroteado por un agente y han destacado que "no tenía un arma en la mano" cuando ocurrió el incidente.

"Las repugnantes mentiras que ha dicho la Administración sobre nuestro hijo son reprobables y nauseabundas. Es evidente que Alex no tenía un arma en la mano cuando fue atacado por los matones asesinos y cobardes del ICE de Trump", han indicado en un comunicado publicado en redes sociales.

Lo que portaba en la mano derecha y que se puede ver en las imágenes de los vídeos publicados sobre lo ocurrido sería su teléfono móvil, explican los padres del fallecido. "Tenía el teléfono en la mano derecha y la mano izquierda, sin nada, subida para intentar proteger a la mujer que acababa de tirar al suelo el ICE, todo ello mientras estaba siendo rociado con pimienta", han relatado los padres de Pretti.

Piden por ello "llegar a la verdad" sobre lo ocurrido con su hijo, quien "era un buen hombre". Susan y Michael Pretti afirman estar "con el corazón roto, pero también muy disgustados" por la muerte del joven, "un alma amable que cuidaba de su familia y amigos y también de los militares estadounidenses veteranos como enfermero de la UCI del Hospital de Veteranos de Minneapolis".

"Alex quería hacer un mundo mejor. Lamentablemente no estará con nosotros para ver el impacto que tuvo. No empleo la palabra héroe a la ligera. Sin embargo, su último pensamiento, su última acción, fueron proteger a una mujer", han destacado.

Tras la publicación del comunicado de la familia, el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, ha asegurado que "no tenemos nada más que solidaridad por la familia", pero ha advertido de que "haremos todo lo que sea necesario para proteger a los hombres y mujeres del ICE".

Además, ha señalado al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y al gobernador de Minnesota, Tim Walz, ambos demócratas, por sus palabras "engañosas y horrorosas". "Nadie quiere que se pierdan vidas, pero estamos haciendo un trabajo muy importante en unas circunstancias muy difíciles", ha aseverado antes de subrayar que los agentes federales actúan "con humanidad" en este tipo de operaciones.

Pretti murió el sábado cuando un agente de la Patrulla Fronteriza le disparó en reiteradas ocasiones mientras estaba siendo reducido durante una operación del ICE para capturar a un extranjero en el centro de Minneapolis. Las autoridades federales destacan que Pretti portaba un arma en el momento del incidente y apelan al derecho a defenderse de los agentes. Sin embargo, Pretti tenía licencia para armas.

Las actuaciones de los agentes, como la muerte de Reneé Good el pasado 7 de enero también tiroteada o la detención de un niño de cinco años, han desatado la indignación entre la población del estado. Las autoridades municipales y estatales han pedido la retirada de las fuerzas federales adicionales y el fin de la "ocupación".