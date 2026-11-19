Madrid, 19 de noviembre de 2026. Durante la COP 31, en la que está presente BBVA, la compañía ha anunciado que ha movilizado 60.000 millones de euros en electrificación sostenible desde 2025. Además, la compañía también ha revelado que está cerca de alcanzar los 100.000 millones de euros en negocios sostenibles en economías emergentes desde 2025. Durante la cumbre, BBVA se ha posicionado a favor de la iniciativa THE BRIDGE que ha lanzado la presidencia de la COP 31 para acelerar la inversión climática en los mercados emergentes. En estos días, la compañía también ha anunciado su marco de financiación de deuda de transición con la finalidad de apoyar la descarbonización de los sectores intensivos en emisiones. El marco presentado respalda inversiones destinadas a descarbonizar sectores intensivos en emisiones y de difícil descarbonización. Entre ellas se incluyen la electrificación de procesos industriales, la modernización de instalaciones productivas y la adopción de tecnologías con menores emisiones.