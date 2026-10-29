BBVA gana 9.066 millones hasta septiembre, 13.6% más, y Sabadell 1.376 millones, 1% menos

Madrid, 29 de octubre de 2026. BBVA cerró los nueve primeros meses de 2026 con un beneficio neto atribuido de 9.066 millones de euros, lo que supone un alza del 13,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según ha informado este jueves el banco al publicar sus cuentas trimestrales. Por su parte, Banco Sabadell cerró los primeros nueve meses del año con un beneficio neto de 1.376 millones de euros, un 1% menos que en el mismo periodo del año anterior, incluyendo la aportación de TSB -que formó parte del grupo durante cuatro meses- gracias "al impulso del negocio, una tendencia que continuará en adelante". (Fuente: europa press/bbva/sabadell)