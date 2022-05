La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido "responsabilidades políticas" por el caso 'Pegasus' y que se desplieguen los mecanismos necesarios para que "algo así no pueda volver a ocurrir". Belarra ha considerado que el "espionaje masivo" a representantes públicos "no tiene cabida" y "no es compatible con el Estado Derecho".