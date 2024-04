El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha defendido que "no hay una España mejor sin una Europa más fuerte y más unida". "Es imposible. No lo hubo en el pasado, y no lo habrá en el futuro", ha enfatizado durante su intervención en el Plenario Universitario del Parlamento Europeo, que se celebra en el Salón de Plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha.(Fuente: Cortes Castilla-La Mancha)