Bendodo cree que Sánchez quiere elecciones en noviembre y que se encontrará con la suma del centro-d

Publicado 04/08/2019 13:00:16 CET

El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha afirmado que el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quiere que se repitan las elecciones generales en noviembre pero que se encontrará con el que centro-derecha podría sumar.

En una entrevista en Europa Press, Bendodo ha afirmado que Sánchez está acostumbrado al "tacticismo político". "Lo hace desde el PSOE y ahora en Moncloa sin mirar lo que más le interesa a España que es que haya estabilidad", ha afirmado el dirigente 'popular'.

Ha apuntado que el presidente del Gobierno en funciones solo mira por lo que le interesa a él, "las encuestas" y las que maneja le dicen que va a mejorar el resultado actual. Por ello, en su opinión, todo lo que ha hecho hasta el momento es un "paripé" porque quiere ir a nuevas elecciones, lo que supone "un mensaje de inestabilidad total fuera y dentro de España".

De este modo, Bendodo ha defendido que Sánchez tiene que hacer "todo lo posible" para que haya gobierno, una cuestión que solo se construye "con diálogo y concesiones". "No le veo con esa voluntad sino con la de ir a un proceso electoral nuevo en noviembre", ha apostillado.

Para el número tres del Gobierno andaluz, Sánchez busca "volver a negociar desde una postura de fuerza porque cree que va a sacar un mejor resultado y eso no está garantizado".

A su juicio, "los españoles premian que los partidos se pongan de acuerdo y castigan que no; yo no tiraría las campanas al vuelo y pensaría que voy a sacar un mejor resultado por el hecho de que las encuestas me favorezcan, los españoles tienen muy buena memoria y lo van a castigar". Sobre la interlocución del Gobierno andaluz con el central, ha señalado que hay "mucho cortocircuito" debido a la interinidad. Según ha explicado, "hay interlocución pero no se avanza, no se resuelven muchos temas porque el Gobierno está en funciones, siendo fundamental que haya un gobierno estable porque a nadie le beneficia esta situación".