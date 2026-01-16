Bendodo: "Montero no quiere ni de coña ser la candidata del PSOE-A, pero no le queda otra"

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado en el Congreso, Elías Bendodo, se ha mostrado convencido este viernes de que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "no quiere ni de coña" ser la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas que se celebrarán este año.Así se ha pronunciado Bendodo durante su intervención, en Málaga, en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Sando, y donde ha sido presentado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.