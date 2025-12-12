Bermúdez de Castro: “Vox plantea medidas que o no son legales o son puramente ideológicas”

El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha confirmado la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos y que "ya no habrá más reuniones", tras constatar durante hora y media de conversaciones que la formación de Alejandro Nolasco se mantiene inamovible en la defensa de una serie de medidas que para el consejero "o no son legales, o no son competencia del Gobierno de Aragón, u otras en las que, dentro del mínimo común denominador que ambos partidos podemos llegar a compartir, no se puede llegar a un punto de centralidad".