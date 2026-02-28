Bernabé acusa al PP de "mentir durante 16 meses" tras la dana para "proteger" a Mazón

Valencia, 28 de febrero de 2026.
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y también secretaria general del PSPV-PSOE en València, Pilar Bernabé, ha acusado al Partido Popular de "mentir durante 16 meses" tras la riada de octubre de 2024 para "proteger" al que fuera jefe del Consell Carlos Mazón, al tiempo que ha instado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a "quitar el aforamiento" al 'expresident', quien es diputado en Les Corts.
De esta manera se ha manifestado Pilar Bernabé, en declaraciones a Europa Press Televisión, al ser preguntada por la declaración de Maite Gómez, quien fuera jefa de prensa de Carlos Mazón, que este viernes indicó a la jueza de la dana de que informaron la tarde de la riada de los pasos que había estado dando el 'expresident' "por lógica" y no por lo que sabían.