Israel lanza un "ataque preventivo" contra Irán

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha informado a primera hora de este sábado de un "ataque preventivo" contra Irán en medio de las tensiones en la región tras la ofensiva israelí contra el país en junio de 2025, a la que se sumó Estados Unidos.

"El Estado de Israel ha lanzado un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado de Israel", ha indicado el ministro israelí en declaraciones recogidas por el diario 'Times of Israel'.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel han activado las alarmas en todo el país para advertir a la población que permanezca cerca de los refugios antiaéreos ante una posible respuesta de Irán.