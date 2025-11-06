Publicado 06/11/2025 20:01:38 +01:00CET

Bernabé agradece al Gobierno el refuerzo a las víctimas de violencia de género en la dana

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé ha recordado el esfuerzo del Gobierno para "reforzar la protección de las mujeres que son víctimas de violencia de género" y cómo el Gobierno tuvo la "capacidad" de poner en marcha "todo el sistema de protección" a las mujeres. Además, ha señalado que ahora mismo están pendientes de "unos señores que hacen una militancia extrema por el negacionismo" "decidan quien tiene que presidir esta comunidad y que políticas se tienen que llevar a cabo, y no el pueblo valenciano".

Vídeos destacados

Lo más leído