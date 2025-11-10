Bernabé dice que espera "mentiras" de Mazón en Les Corts y le pide que declare ante la jueza

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha manifestado que solo espera "mentiras" del presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, en su comparecencia mañana en Les Corts, en la comisión de investigación sobre la dana, y le ha pedido que declare ante la jueza que investiga la riada. "Lo que Mazón diga en Les Corts podría ser la novena o la décima versión de las que ya hemos ido conociendo a lo largo de este tiempo --ha añadido--, por lo tanto creo que es una sobreactuación más, por si tuvimos poco con la del lunes pasado, cuando hizo aquélla declaración en su despedida en diferido".(Fuente: Imágenes Cedidas)