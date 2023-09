Bernabé exige a instituciones valencianas que condenen la violencia de género "con su nombre"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha reclamado a las instituciones de esta autonomía que "se condene de forma contundente la violencia de género con su nombre, violencia de género, porque no se puede combatir lo que no se nombra". Así lo ha exigido la representante de la administración central a preguntas de los medios sobre los dos casos de violencia machista registrados este fin de semana en la Comunitat. "Esperamos que se condene de forma contundente la violencia de género con su nombre", ha dicho Bernabé en referencia a la aprobación por parte de la Mesa de Les Corts de una propuesta del PP para establecer la utilización de una pancarta con el lema 'No a la violencia contra las mujeres' en los minutos de silencio que se celebren en la fachada del parlamento valenciano.