El Betis inicia la demolición de la grada de preferencia del Benito Villamarín

El Real Betis ha iniciado este martes la fase de ejecución de la demolición de la grada de preferencia del estadio Benito Villamarín, tras más de un mes de trabajos preliminares, con la intención de generar "el menor impacto posible" en el barrio durante esta fase, que se prevé se prolongue hasta finales de octubre o noviembre.El director general del club, Federico Martínez, ha reconocido que el impacto de la demolición es "importante" en el entorno urbano de las inmediaciones de las obras, aunque ha reiterado que el objetivo es generar "el menor impacto posible". En este sentido, también ha subrayado que su intención es "participar lo menos posible en las quejas recibidas" y, para ello, ha señalado que las obras se están ejecutando "desde dentro" y "por niveles.