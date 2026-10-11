Bilbao celebra la 63° edición del Día Grande de la Fiesta Txikitera

Bilbao, 11 de octubre de 2026. El Casco Viejo de Bilbao y los barrios históricos colindantes acogen la 63° edición de la Fiesta de los Txikiteros que se celebra este domingo coincidiendo con la festividad de la Virgen de Begoña, patrona de Bizkaia. La fiesta llena hoy las calles del área histórica de Bilbao con vecinos vestidos con trajes tradicionales y brindando con vasos de chiquito. La celebración pretende poner en valor la tradición hostelera y cultural de esta área de la ciudad, y, entre otras actividades, ha repartido raciones de la 'Tarta Begoña', creada para esta festividad .