La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha afirmado que su grupo ha decidido "no obstaculizar" la tramitación de los presupuestos generales del Estado (PGE) tras percibir "receptividad" en el Gobierno de Pedro Sánchez, si bien ha precisado que no supone que tenga su "voto asegurado". Asimismo, ha dicho que la política penitenciaria "no está en la negociación presupuestaria". (Fuente: Euskal Herria Bildu)