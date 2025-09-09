Blanco destaca los 150 contratos creados en Arcos con los programas de empleo de la Junta

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha subrayado este martes que la colaboración entre la administración autonómica y el gobierno local de Arcos de la Frontera (Cádiz) ha servido para impulsar el empleo y la formación en este municipio serrano, donde gracias a últimos programas de empleo que ha impulsado su Consejería, el Ayuntamiento ha generado cerca de 150 nuevos contratos.Rocío Blanco ha visitado la localidad para conocer in situ los trabajos que se vienen realizando a través de dos iniciativas puestas en marcha por el Ayuntamiento de Arcos y subvencionados por la Consejería de Empleo, como son el plan de empleo Andalucía Activa y del curso en marcha al amparo del programa Empleo y Formación.