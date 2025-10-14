BNG exige al PSOE aclarar los pagos en metálico en sobres y asumir "responsabilidades"

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha reclamado este martes al PSOE que dé explicaciones por los pagos en sobres con dinero en metálico a dirigentes del partido y ha rechazado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparara el uso de dinero en efectivo en el PSOE con los gastos de representación cobrados del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Sinceramente, no me parece una defensa oportuna, porque nosotros nunca entendimos ni entenderemos esa táctica política del y tú más. La corrupción es corrupción, esté donde esté y venga de donde venga", ha afirmado.(Fuente: Congreso)