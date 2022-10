El BNG propone dotar de psicología clínica los centros del primer nivel asistencial

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha puesto en duda que haya avances en salud mental en la comunidad y ha alertado de los efectos en todos los tramos etarios de la sociedad de "la gran pandemia del siglo XXI". "La tasa de suicidios en Galicia supera la media estatal, pero hay 10.000 personas esperando cita en Psiquiatría", ha ejemplificado, antes de advertir: cuidar la salud mental "no puede depender de tu cuenta corriente".Y ha anticipado propuestas, como un incremento de la inversión y la dotación de psicología clínica en los centros de Primaria. No en vano, ha acusado al PP de dejar en la marginalidad la salud mental y ha avisado de que hay "miles" de personas en galicia que "no tienen más ayuda que una caja de Prozac o de Lorazepam".