Bolaños comparte los "motivos" de la huelga: "Hago mías las palabras de Montero"

Sevilla, 8 de octubre de 2026. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado este jueves que "el Gobierno comparte los motivos" por los que los sindicatos UGT y CCOO han convocado una huelga general para el próximo 11 de noviembre, y sobre la idea que trasladó esta semana la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, acerca de que dicha huelga se dirige "contra la oposición", ha dicho que hace suyas las palabras de quien fuera compañera del Consejo de Ministros. "Para que no haya duda, hago mías las palabras de la señora Montero de antemano", ha respondido el ministro Bolaños al ser preguntado por esas recientes declaraciones de la exvicepresidenta del Gobierno en relación a los motivos de la referida huelga general que se ha convocado al hilo de la situación de la vivienda en España. (Fuente: Fundación Cajasol)