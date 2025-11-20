Bolaños descarta responsabilidad 'in vigilando' por Cerdán

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado hoy que los informes de la UCO sobre Santos Cerdán están aportando "indicios sólidos", al tiempo que ha dicho estar "muy decepcionado" con el exsecretario de Organización del PSOE. "Nos duele mucho", ha exclamado pero ha querido dejar claro que han comprobado que no hay financiación ilegal del partido y ha descartado que éste tenga responsabilidad "in vigilando". De hecho, lo ha comparado con las detenciones de los responsables de la Diputación de Almería, alegando que tampoco Moreno Bonilla la tenía.