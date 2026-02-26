Bolaños: El regreso del Rey Juan Carlos "es una decisión que le compete a él y a la Casa Real"

Madrid, 26 de febrero de 2026. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños ha querido dejar claro que el Gobierno "no ha impedido nunca" al Rey Juan Carlos su entrada en España por lo que la decisión de su vuelta "depende exclusivamente de él y de la Casa Real" y en ningún caso "le compete ni al Gobierno, ni mucho menos al jefe de la oposición", en referencia a las palabras de Alberto Núñez Feijoo quien ha dicho que sería "deseable" que el Rey emérito volviese a España. (Fuente: Congreso)