La borrasca Francis pone en alerta a las CCAA: Un manto blanco cubre la víspera de los Reyes

La borrasca Francis nos ha dejado imágenes espectaculares en algunos puntos del territorio nacional, con todas las comunidades autónomas, salvo Extremadura y Canarias, en riesgo por precipitaciones, nieve y temperaturas mínimas en la víspera de la llegada de los Reyes Magos. Concretamente en el municipio de Lleida de San Guim de Freixenet, a 750 metros de altitud, hacía varios inviernos que no había nieve y este lunes ha amanecido con un intenso manto blanco cubriendo el pueblo y con un gran descenso de las temperaturas.(Fuente: Europa Press y Emergencias Madrid)