Borrell asegura que lo que busca el PSOE es "la igualdad"

El Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha asegurado que "lo que quieren los socialistas es la igualdad". Además, ha insistido en que "la igualdad no quiere decir suprimir las diferencias, simplemente quiere decir luchar contra las diferencias no justificadas. Las diferencias no justificadas por la historia o por el esfuerzo, o por el talento, es decir, luchar contra los privilegios, las desigualdades minan la democracia y atizan los conflictos en el mundo". (Fuente: PSOE)

