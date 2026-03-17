Borrell critica el "lenguaje de matón de barrio" de Trump al hablar de apropiarse de Cuba

Madrid, 17 de marzo de 2026. Declaraciones del ex Alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea y exministro socialista, Josep Borrell, quien ha criticado duramente el "lenguaje de jefe de banda, de un 'gang', de un matón de barrio" utilizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al hablar de "apropiarse" de Cuba y Groenlandia. "Para mí va a ser un gran honor apropiarme de Cuba. No sé, y Groenlandia es mía y la cogeré por las buenas o por las malas", ha afirmado Borrell, quien ha asegurado que "nunca habíamos oído" este tipo de lenguaje en un presidente estadounidense.