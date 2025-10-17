B. Braun celebra su 70 Aniversario en España en su sede de Rubí

La compañía de tecnología médica B. Braun cumple 70 años en España y ha querido celebrarlo en su sede de Rubí, desde donde produce soluciones que están presentes en todos los hospitales del país. El acto ha contado con la presencia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, además de representantes de la Generalitat de Catalunya, que han realizado una visita institucional a las instalaciones de esta planta de más de 100.000 metros cuadrados. La empresa cuenta con 2.700 empleados a nivel nacional, de los cuales alrededor de 2.000 se encuentran en las instalaciones de Rubí. Cada año se producen en este centro más de 45 millones de suturas que utilizan cirujanos de todo el mundo. Además, alberga más de 40.000 metros cuadrados dedicados a la producción de soluciones intravenosas y es una de las plantas de sueros más grandes de Europa. Las innovaciones tecnológicas y la capacidad industrial de estas instalaciones sitúan a la sede de Rubí entre las más avanzadas del grupo a nivel internacional. Con una cartera de más de 5.000 productos, la compañía celebra su 70 aniversario en España con una red de 18 centros de producción, logística y diálisis distribuidos por todo el territorio español.