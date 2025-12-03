Bronca tras desviar Besteiro una pregunta de bienestar a Altri

La sesión de control de la Cámara gallega ha tornado en bronca este miércoles ante la decisión del líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, de reorientar hacia Altri una pregunta que, a priori, se iba a centrar en "las previsiones del Gobierno gallego en relación con el enfoque que les está dando a sus políticas de bienestar". Con una nueva manifestación a la vista, convocada para el 14 de diciembre, Besteiro ha optado por interpelar a Rueda sobre el plan de Altri para Palas de Rei (Lugo) con aviso incluido: el proyecto no tiene "conexión eléctrica", además de dar por hecho que el Gobierno también rechazará la alegación autonómica sobre la planificación eléctrica.(Fuente: Parlamento Gallego)