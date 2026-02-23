Bruselas aplaza la ratificación del pacto comercial UE-EEUU hasta que Trump aclare aranceles

Madrid, 23 de febrero de 2026. El Parlamento Europeo ha decidido este lunes aplazar sin fecha la tramitación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, que fijó un techo máximo del 15% de aranceles americanos sobre las compras europeas --a cambio de que los europeos renunciaran a tomar represalias--, por lo que la ratificación del acuerdo queda en el aire hasta que la Administración Trump aclare el impacto para los 27 de la última tanda de aranceles globales este fin de semana. (Fuente: EBS/The White House)