Bruselas sigue adelante con el expediente a España pese a fracasar la OPA del BBVA

Un día después del fracaso de la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell, el presidente de este último ha celebrado la noticia y ha agradecido el apoyo de las patronales catalanas. La patronal catalana Foment del Treball ha apostado por que el Sabadell gane tamaño. A pesar de este fracaso, la Comisión Europea, que sí defiende operaciones como las que pretendía ejecutar el BBVA, mantiene el expediente sancionador abierto contra España por los poderes discrecionales que la legislación española otorgan al Gobierno para poder frenar ese tipo de operaciones.(Fuente: EP/Congreso/Generalitat de Catalunya/BBVA/EBS)