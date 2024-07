El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Buñol, Sergio Galarza, lamentaba el crimen machista que se ha vivido en la urbanización Ventamina de la localidad valenciana de Buñol dónde un hombre ha matado a su pareja de 31 años en su domicilio: "No tenemos que dar un paso atrás, hay que erradicar esto y poner soluciones". Un vecino de Ventamina, Marcos Ferrer, ha señalado que "no se relacionaba" con los vecinos, "no teníamos contacto con él, ni hablaba con nosotros"