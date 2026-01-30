Buscan a un hombre de 63 años desaparecido en Cenicientos cuando iba a buscar leña

La Guardia Civil ha informado de la puesta en marcha de un operativo para la búsqueda de un hombre de 63 años desaparecido desde el jueves por la tarde, cuando salió de su domicilio para coger leña. El desaparecido salió de su casa sobre las 17.30 horas del jueves y no volvió, y ya sobre las 00.30 horas la Benemérita recibió la primera denuncia sobre la posible desaparición. La búsqueda se centra en una zona de densa vegetación a las afueras de Cenicientos.(Fuente: Emergencias 112 Comunidad de Madrid)