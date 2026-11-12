Bustinduy agradece a los participantes en la huelga del 11N su lucha por la vivienda

Madrid, 12 de noviembre de 2026. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha dirigido un mensaje de felicitación y agradecimiento al Sindicato de Inquilinas, así como a CCOO y UGT la huelga general asegurando que "el derecho a la vivienda se va a abrir paso y como siempre, como todos los derechos de la clase trabajadora, se han conquistado, luchando y peleando". Bustinduy ha señalado que el anhelo de las cientos de miles de personas que participaron en la movilización se reflejará en los decretos que su grupo parlamentario trae a la Cámara, subrayando que "el derecho a la vivienda se abra paso" en el país. (Fuente: Congreso)