Buxadé (Vox) denuncia que políticas en Bruselas "firman el ataque al campo español"

El jefe de la delegación de Vox en Europa, Jorge Buxadé, ha denunciado que las políticas del bipartidismo en Bruselas "firman el ataque al campo español" con medidas "asfixiantes para con el campo". Así lo ha expresado en el homenaje al agricultor David Lafoz celebrado este domingo en Chinchón, donde además ha afirmado que "en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen trabaja para presentar una política agrícola común con una reducción del 22% de las ayudas y a la vez firman el acuerdo de Mercosur".(Fuente: Vox)