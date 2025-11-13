Cádiz acogerá el 20 de noviembre un simulacro de tsunami, "el mayor de la historia de España"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que el próximo jueves 20 de noviembre la Junta de Andalucía va a realizar en Cádiz "el mayor simulacro de emergencia que se ha realizado hasta la fecha en el territorio español", contando para ello con la implicación de más de 20.000 personas, entre ellos 1.000 operativos de seguridad y emergencia y más de 19.000 ciudadanos, empresas, hoteles, centros educativos y población en general.Antonio Sanz ha explicado que el simulacro, denominado Respuesta25, pondrá a prueba la respuesta de Andalucía ante un tsunami en la costa gaditana.